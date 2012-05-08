Скандал! Садальский душил радиоведущего в эфире

В эфире одной из радиостанций актер рассуждал на тему пьянства в России и о необходимости введения вытрезвителей.

В ходе интервью ведущий спросил у Садальского и про то не хочет ли сам актер попробовать себя в роли руководителя какого-то города или вообще в политике. Садальский был категоричен. "Каждый должен заниматься своим делом, и актерам в политике не место. Мне предлагали вступить в разные партии, но я отказался, - ответил актер. – Я вообще хотел бы видеть Собчак в роли президента, и она обязательно им станет". И совсем неожиданно закончился сам эфир. Уже прощаясь с ведущим, Садальский вдруг принялся душить его.

"Это вам Митрохин велел передать привет от него!" – на полном серьезе заявил актер.