Евгения Власова провела вечер с незнакомым мужчиной

Романтический сериал «І прийде кохання» возвращается в эфир «1+1». Страсти накаляются. Героини сериала учатся делать выбор и принимать непростые решения. Так, Евгения Власова согласится поехать домой к мужчине, которого увидит впервые в жизни. Яна Клочкова следует известной пословице «Старый друг лучше новых двух» и принимает приглашение давнего знакомого. А Елена Дунина снова пробует понять мужчину творческой профессии.

В самой стабильной паре проекта – Лида и Леша – наметился раскол. Свидание среди бабочек и фонтанов закончится… крупной ссорой, и в данном случае не скажешь, что «милые бранятся – только тешатся». Неужели Лида решила, что пора попросить новые анкеты у Вадима Колесникова?

А вот Алена Шоптенко, похоже, потихоньку приходит к мысли, что ее счастье всегда было рядом. Стоит только протянуть руку или пригласить Его на кофе…