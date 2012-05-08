Что запрещают племяннице Софии Ротару?

Молодая певица и дизайнер Соня Кей очень хочет сделать себе татуировку, но ее родственники против. Как призналась племянница Софии Ротару, такое желание у нее возникло довольно давно, и в ближайшее время она намерена воплотить его в жизнь. «Я считаю, что уже созрела для того, чтобы сделать себе тату. И хотя все близкие меня отговаривают, не вижу в этом ничего плохого, наоборот - это круто!» - заявила Соня.

Певица всерьез задумалась о татуировке в виде надписи. И, скорее всего, это будет ее любимое выражение «Все, что ни случается - к лучшему!» на английском языке или на латыни. «Хочу, чтобы эта оптимистичная фраза красовалась у меня на лопатке. Правда, не исключено, что мое первое тату появится на руке…», - заинтриговала нас Соня Кей.

Посмотрим, пойдет ли юная певица на такой поступок без разрешения родителей. Возможно, она рассчитывает на поддержку своей известной тети, ведь творческие люди, наверное, всегда быстрее поймут друг друга.