Кривошапко и Денисова живут в доме за $100 тыс.

Украинским папарацци удалось снять дом, в котором живут Александр Кривошапко и Татьяна Денисова. К любовному гнездышку скандальной четы приехали журналисты передачи Нового канала "Пираньи". Загородный особняк, где с недавних пор обосновалась звездная пара, стоит $100 000. В него Кривошапко и Денисова переехали после примирения.

Влюбленные живут там с сыном Татьяны от первого брака, которого помогает воспитывать ее мама. О новом доме лично рассказал Александр: "Там замечательные стулья, замечательная плазма, просто великолепный PlayStation 3, невероятно легкий MacBook Air", — похвастался Кривошапко, добавив, что помимо этого в доме также есть хорошая стиральная машина, холодильник и плита.

До города Александр и Татьяна добираются на авто. У Денисовой — Honda Accordа, у Кривошапко — Nissan Murano.

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<a href="http://www.segodnya.ua/news/14374017.html">Источник</a>