Певица Ферджи запустит собственный бренд вина

Американская певица Ферджи, солистка группы Black Eyed Peas, запустит собственный бренд вина. Производство вина певица сможет осуществить, так как в 2012 году она купила виноградник в Калифорнии. Вина, которые певица собирается выпускать, будут выходить под общим брендом Ferguson Crest. Ферджи, помимо коммерчески успешной музыкальной карьеры, занимается куплей и продажей недвижимости в Калифорнии. Об этом сообщил журнал Forbes, поместивший ее на обложку в мае 2012 года. Певица владеет собственными линиями обуви, духов и косметики для ногтей. Также она является совладельцем команды американского футбола "Майами Долфинс".