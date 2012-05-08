В Баку открылся комплекс для "Евровидения-2012"

В столице Азербайджана состоялось торжественное открытие комплекса Baku Crystal Hall, где пройдет песенный конкурс "Евровидение-2012". На мероприятии побывали президент страны Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева.

В комплексе, рассчитанном на 25 тысяч зрительских мест, в будущем можно будет проводить и другие международные мероприятия. Baku Crystal Hall построен в соответствии с распоряжением Алиева от 11 июля 2011 года о сооружении в городе Баку современного спортивно-концертного комплекса. 15 января этого года Европейский вещательный союз принял решение о проведении конкурса именно в Baku Crystal Hall. Строительство комплекса было завершено 16 апреля. На данный момент завершается оформление зала.