Бейонсе вручили журналистскую награду за статью

Бейонсе, недавно признанная популярным изданием People самой красивой женщиной в мире, получит журналистскую награду. 30-летнюю поп-звезду отметят за ее статью "Eat Play Love", в которой она описывает несколько месяцев своей жизни, проведенных в творческом отпуске.

Материал, в основном в подробностях рассказывающий о ее совместных путешествиях с мужем Джей-Зи, кулинарных экспериментах и походах в музеи, был опубликован в июле 2011 года в журнале Essence. Бейонсе получит награду от Ассоциации темнокожих журналистов Нью-Йорка на церемонии 15 мая. "Она настоящий писатель. Нам, конечно, пришлось ее редактировать. Но этой участи не может избежать никто, разве что Тони Моррисон", – говорит редактор Essence Кори Мюррэй.