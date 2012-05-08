Букмекеры: Гайтана займет на Евровидении 18 место?

Первое место на Евровидении 2012 в букмекерских таблицах прочно занимает шведская певица Лорин с песней Euphoria. На втором месте представительница Италии Нина Дзилли с песней L'Amore Е Femmina, а на третьем – российские Бурановские бабушки, как сообщает ТСН.

За ними с существенным отрывом следуют Великобритания, Дания, Сербия и Ирландия. Ставки на победу участников этих стран примерно одинаковы, поэтому в разных конторах эти четыре страны размещаются в разной последовательности. Украина в таблице вероятных победителей Евровидения занимает в среднем 18-ю строчку. Такой показатель дает хорошие шансы на выход украинской певицы Гайтаны в финал конкурса.

Отметим, что прогнозы букмекеров не всегда сбываются. В прошлом году победу обещали французскому певцу Амори Вассили, но выиграл конкурс дуэт из Азербайджана, а украинская певица Мика Ньютон с песней Angel на Евровидении 2011 заняла четвертое место, хотя ей прочили место в 20-ке.