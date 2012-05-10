Шок! В сеть попали фото голой Наташи Королевы и Тарзана

В интернет попали откровенные снимки российской певицы Наташи Королевой.

Каким образом эти фотографии стали достоянием общественности – не сообщается. Ясно одно, что сама певица, скорей всего, не выкладывала бы в Сеть такие откровенные снимки. Пока пресс-служба никаких комментарий не дает.

Напомним, Королева не раз говорила о том, что хочет второго ребенка. В прессе даже прокатилась волна статей на тему того, что у Натальи проблемы с зачатием, и она готова лечь на операцию ради счастья стать матерью во второй раз.