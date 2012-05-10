Влад Дарвин целую неделю ночевал в гималайских горах!

Певец и автор песен Влад Дарвин ночевал целую неделю в палатке в гималайских горах при температуре воздуха 0 градусов! От привычных для жителей большого города, удобств, а тем более от сотовой связи и интернета, Владу пришлось отказаться, путешествуя по горной системе Гималаи. Странствия певца не прервали ни густой туман, ни ураганные ветры, с которыми он столкнулся в горах, так как его главной целью было найти самые живописные уголки, чтобы они стали живыми декорациями в новом видео на песню «Пассажир дождя». - Съемки были по-настоящему экстремальными. Всей съемочной группе приходилось уходить вглубь горных регионов, чтоб найти оригинальные локации.Один из изнурительных подъемов на гору высотой 3000 метров завершился разочарованием для всей группы, так как во время восхождения гору затянул густой туман, и оператору не удалось снять грандиозные пейзажи с одной из самых высоких вершин мира - Аннапурна, – прокомментировал сложный съемочный процесс Влад Дарвин.

От переутомления стилист Анна Осмехина, входившая в состав съемочной группы, даже потеряла сознание! Благо, все обошлось и, отдохнув, девушка смогла продолжать покорять горные вершины вместе с режиссерами клипа братьями Стеколенко, оператором и продюсером съемочного процесса Денисом Лущиком и главным инициатором экстремального похода Владом Дарвином. - Я, конечно, сожалел, что очень многое снять не удалось из-за неблагоприятных погодных условий, но когда увидел окончательный монтаж Игоря Стеколенко, то понял, что в клипе нет ничего лишнего, и это то, что надо! – добавил певец.