Оля Полякова рассказала, как уменьшилась ее грудь

Певица Оля Полякова, в октябре прошлого года во второй раз ставшая мамой, перестала кормить грудью полугодовалую дочку.

Признанная красавица села на диету, чтобы вернуть прежнюю форму. Изменения не заставили себя долго ждать: "Моя грудь за 3 дня уменьшилась с 5 размера на 3 – печалька... :-)", – в своей манере сообщила суперблондинка почитателям.

Звезда поделилась, как именно она худеет: "Обед – кусок белой рыбки запеченной в цукини! Кушать все равно хочется, но держусь! Ведь очень хочется влезть в телевизор:-)".