Американская актриса Анна Фэрис ждет ребенка. Представитель звезды сообщил, что 35-летняя Анна и ее супруг, 32-летний актер Крис Прэтт станут родителями. Известно, что первенец звездной пары появится на свет осенью этого года.

Напомним, что в одном из своих последних интервью киноактриса призналась, что мечтает поскорее стать мамой: «Я бы хотела родить восемь детей, - заявила Анна, - Знаю, что это много, но это моя давняя мечта! Не думаю, что я справлюсь с таким количеством малышей, но попробовать стоит».

Напомним, что Анна и Крис сыграли свадьбу на Гавайях в 2009 году.