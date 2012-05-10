Степан Меньщиков собрался жениться?!

Поклонники Степана озадачены. В обществе Меньщикова появилась одна очень приятная особа. Они выступают вместе на концертах, посещают светские мероприятия и просто весело проводят время. Возникает вопрос: «Кто же эта загадочная блондинка»? Оказывается Степан и Натали всего лишь коллеги и не более того. Степа заметил девушку на одном из концертов, ему очень понравилось, как Натали Катэрлин пела. Девушка сама подошла к Степану и предложила совместно работать. С тех пор ребята вместе. Совсем недавно они записали песню, которая вот- вот выйдет в свет! А слухи о женитьбе так и остались слухами! Степа не готов к созданию семьи и в ближайшее время жениться точно не собирается.