Ева Лонгория рекламирует кошачий корм

Американская актриса Ева Лонгория умеет сделать гламурными даже консервы для кошек. Звезда "Отчаянных домохозяек" стала лицом рекламной кампании корма для кошек "Sheba". Партнером Евы на съемочной площадке стал шикарный, немного вальяжный дымчатый кот.

"На съемках было очень весело, потому что это была моя первая работа с животными", - поделилась 37-летняя актриса. "Вероятно, самым сложным в этой рекламе была работа с котом, но, впрочем кота по имени Ник тренировали именно этим кошачьим кормом", - добавила она.

Кстати, Ева не просто большая любительница кошек. Она на самом деле разделяет привычки своих четвероногих друзей.