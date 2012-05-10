Певица Рианна попала в больницу после "горячей" вечеринки

Популярная барбадосская исполнительница Рианна попала в больницу после "горячей" вечеринки. Медики поставили артистке диагнозы "обезвоживание" и "истощение". Окружение певицы всерьез озабочено ее бурным стилем жизни.

Исполнительница так отжигала на вечеринке по случаю ежегодного бала моды в Нью-Йорке, что попала в больницу. Несмотря на то что певица еще накануне жаловалась на плохое самочувствие, близкие Рианны забили тревогу, утверждая, что ее "дикий" образ жизни не доведет звезду до добра. "Рианна всегда любила потусоваться, но в последние месяцы она просто потеряла контроль над собой. Она пьет почти каждый день, а также курит марихуану. Все говорят ей, чтобы она немного притормозила и даже обратилась за профессиональной помощью", - рассказал близкий друг Рианны. В итоге прямо с вечеринки певицу госпитализировали в больницу.

Однако, только придя в сознание, Рианна решила не изменять себе и порадовала ногочисленных поклонников свежей фотографией прямо из больничной палаты. Артистка сняла собственную руку с прикрепленной к ней капельницей и ненароком продемонстрировала очень длинные ногти черного цвета. Сама артистка никак не прокомментировала свое пребывание в больнице.