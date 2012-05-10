Ани Лорак не собирается разводиться!

Отечественные СМИ с завидной регулярностью публикуют новости о разладе в семье певицы Ани Лорак. Вот и сегодня появилась информация о том, что одна из подруг Каролины, которая пожелала остаться неизвестной, сообщила о том, что исполнительница "не выдержала и подала документы на развод с Муратом". Мол, муж перестал уделять внимание жене и дочке и ушел с головой в бизнес.

Пресс-служба Ани Лорак назвала последнюю новость не соответствующей действительности, подтвердив, что молодых супругов по-прежнему объединяют любовь и теплые отношения.

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