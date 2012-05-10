Виктория Боня рассказала, как чуть не потеряла свою дочь

Звезда Дома 2 называет себя "дурындой" за то, что согласилась на съемки в экстремальном шоу Первого канала Специальное задание, когда уже была в интересном положении.

Теперь-то она понимает, что суровые армейские условия жизни совсем не подходят для будущих мам. Ведь во время съемок в проекте Виктория была вынуждена много бегать, прыгать, выполнять довольно сложные задания и приказы. Все эти испытания закончились для Виктории Бони и ее дочки вполне благополучно, но теперь она понимает, что могла остаться без своей замечательной дочки Анджелины. Поэтому телеведущая никогда больше не будет так рисковать здоровьем своих будущих детей.

Напомним, первенец Виктории и ирландского миллионера Алекса – Анжелина Смарфит – родилась 17 марта этого года. Впервые молодая мама показала свою дочь только в конце апреля, опубликовав свои фотографии с дочкой в социальной сети.