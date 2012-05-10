Уилл Смит потребовал у московских менеджеров шахматы ручной работы

Уилл Смит представит в Мосве третью часть знаменитого блокбастера. Самый известный человек в черном заказал русским менеджерам президентский люкс с видом на Красную площадь, личную охрану и шахматы ручной работы.

Актер, который давно славится своей любовью к интеллектуальным играм, оказывается, еще и коллекционер - Смит собирает шахматные доски со всего мира. - Специально к приезду Уилла Смита мы приготовили набор ручной работы, - рассказал Life Showbiz один из организаторов визита звезды в российскую столицу. - Обычно иностранные знаменитости просят максимум какие-нибудь сувениры типа русской водки или матрешек, с таким интересным пожеланием мы сталкиваемся впервые.

Как и положено голливудской звезде, Уилл Смит требует полного уединения в своем гостиничном номере. Еду и напитки будут доставлять актеру прямиком в апартаменты.