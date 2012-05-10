Сергей Лазарев уже давно созрел для отцовства

29-летний певец Сергей Лазарев подтверждает, что уже давно созрел для отцовства. В прошлом году 40-летняя подруга исполнителя телеведущая Лера Кудрявцева забеременела, но случилась трагедия: пара потеряла общего ребенка. На раннем сроке беременности у Кудрявцевой случился выкидыш.

— Мечты о детях у меня уже давно. Ребенок – то, что дается свыше. Мама терпеливо ждет, но постоянно спрашивает: "Когда же я понянчусь с твоими детьми?!" (Смеется.) Дочь моего брата Алина выросла, ей 8 лет. А маме хочется маленьких внуков. Но пока Алинка заменяет мне дочку, — рассказал Сергей в интервью tele.ru.

Лазарев, как и в свое время его предшественники, принимает самое активное участие в жизни племянницы: "Мамин брат и его жена, например, нянчились со мной. Алинке немного не повезло, что я известный. Может, она и не прочь бы лишний раз похвастаться родством со мной в школе, но мы ее воспитываем: "Надо и самой в жизни чего-то достичь, добиться. Чтобы тебя уважали за то, что ты Алина Лазарева, а не просто племянница известного певца!"

Девочку даже не стали отдавать в школу, где учился Сергей: "Для ребенка тяжело психологически остаться в тени известного родственника. Я это на себе немного прочувствовал. Мы с братом, который старше меня на 5 лет, учились в одной школе. Он занимался танцами, я – вокалом. Вот мне и приводили его в пример: "Брат у тебя и танцует хорошо, и учится. Все успевает. Такой талантливый!" А мне было немного обидно: я же тоже старался.

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