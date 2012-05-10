Альбина Джанабаева собралась родить второго ребенка от Меладзе?!

Альбина Джанабаева, похоже, лукавила, когда в одном из интервью рассуждала о невозможности "любить до гроба". "Я не понимаю, как можно сразу полюбить человека. И не знаю, можно ли жить с одним человеком всегда", – откровенничала солистка ВИА Гры. Но ее мнение кардинально изменилось, когда Валерий Меладзе признался журналистам, что чувство вины перед женой не дает ему спать по ночам, ведь не секрет, что он ушел из семьи ради знаменитой любовницы, сообщает newsliga.ru..

Альбина испугалась, что это самое чувство вины вернет певца в семью, и внезапно поверила в вечную любовь. Так, звезда решила "до гроба" привязать к себе Меладзе и заявила, что в ближайшие два года, пока биологические часы позволяют, родит ему еще одного ребенка.