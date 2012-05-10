Женатый Николаев заигрывает с молоденькими певичками

Казалось, Николаев и Проскурякова – идеальная пара, которой для полного счастья не хватает только ребенка. Однако появилась информация, что в семейной жизни маэстро и певицы не все так радужно. Более того, Николаев заглядывается на неопытных девиц, особенно когда стал заседать в жюри шоу "Фактор А".

Издание приводит рассказ некой начинающей певицы Наташи Биналекс, которая отказала Игорю Николаеву, недвусмысленно намекающему ей на свою заинтересованность в ней в качестве сексуального объекта. Молодая певица рассказала, что благодаря другу из шоу-бизнеса ее фото увидел сам маэстро Игорь Николаев. Он заинтересовался начинающей исполнительницей, и они встретились в кафе. "Я обалдела – вот удача! Взяла свои диски, приготовилась спеть что-то, ночь не спала. Но даже не догадывалась, в каком русле сразу пойдет беседа", – рассказала Наташа.

Разговор больше шел о жизни, чем о творчестве. По словам девушки, Николаев интересовался ее личной жизнью, спрашивал, есть ли у нее молодой человек."Я по наивности ни о чем не подозревала, искренне рассказывала, как мечтаю петь на сцене, как готова пожертвовать личной жизнью во имя искусства… Пока не почувствовала его руку на моих коленках под столом", – рассказала девушка.Далее Николаев предложил ей "познакомиться поближе", чтобы он мог считать ее своей музой. Биналекс сообщила, что маэстро вспомнил об апартаментах на Маяковке и пригласил ее туда для прослушивания. Но гордая девушка отказалась. В итоге буквально через несколько минут Николаев сослался на неотложные дела и ушел.

Певица рассказала: "Я сидела в кафе и еще долго плакала. Мне очень жалко жену Николаеву – Юлю. Наверное, она и не догадывается, что за ее спиной муж клеится к молоденьким девушкам!"