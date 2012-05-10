Наталья Андрейченко дружит с Дженнифер Лопес

Российская Мэри Поппинс – актриса Наталья Андрейченко – рассказала о предстоящих съемках в американском кино, которые состоятся по протекции Дженнифер Лопес.

"Дженнифер позвонила и сказала, что ее приятелю-режиссеру нужна русская актриса, – рассказывает Наталь Андрейченко. – Моя героиня встречает любовь в самолете, терпящем катастрофу".

Знакомы Наталья и Дженнифер Лопес уже не первый год. Их первая встреча состоялась в 1996 году на одном из светских мероприятий. С тех пор актрисы поддерживают хорошие приятельские отношения. И, как видим, не зря.