Анфиса Чехова показала беременный животик

Беременная телеведущая похвасталась в Twitter своим круглым животиком, который совсем скоро должен исчезнуть. Как известно, ранее Чехова уже говорила, что в мае съемок у нее не будет из-за рождения первенца. На фотографии, которую Анфиса выложила в своем блоге, она возлежит на диване в шикарно обставленной комнате.

Как оказалось, телеведущая сходила в гости к своей коллеге и подруге Екатерине Одинцовой. "Катюня, спасибо за гостеприимство! У тебя дома так уютно и тепло! А дети просто чумовые)))", - подписала снимок Анфиса Чехова.