Кармен Электра разошлась с бойфрендом

Как пишут таблоиды, сексапильная звезда расторгла помолвку со своим давним бойфрендом, рок-музыкантом Робом Паттерсоном.

Кармен и Роб встречались на протяжении пяти лет. Музыканту удалось утешить Электру, которая в 2007 году ужасно переживала по поводу своего развода с гитаристом рок-группы Jane's Addiction Дэйвом Наварро. Уже в 2008 году пара объявила о помолвке. Роб сделал предложение, когда пара отмечала 36-летие Электры в Лас-Вегасе. Как говорили друзья, Кармен совсем потеряла голову от страсти, и им очень приятно видеть ее такой счастливой. Поползли сплетни, что артисты даже начали подготовку к свадьбе. Но последний слух не подтвердился. Более того, через какое-то время музыкант и актриса охладели друг к другу. Еще несколько месяцев назад журналисты заметили, что Кармен больше не носит свое помолвочное кольцо.

По данным журнала Life & Style, разрыв Роб и Кармен переживают болезненно, но тем не менее бывшие возлюбленные решили не трепать друг другу нервы и остаться друзьями.