Актриса Камерон Диас публично оконфузилась

Камерон Диас на премьере фильма "Чего ждать, когда ждешь ребенка" доказала, что она действительно горячая штучка. Актриса, похоже, забыла, что когда ты под прицелом сотен объективов фотокамер, то нужно всегда выглядеть на все сто.

На первый взгляд, все в Камерон было прекрасно в тот вечер: нарядная белая шифоновая блузка, классические черные строгие брюки, бежевые туфли на каблуке, аккуратная укладка, скромные аксессуары. Но при ближайшем рассмотрении подмышками голливудской актрисы можно было увидеть мокрые пятна, свидетельствующие о том, что, видимо, на этот раз Диаз решила проигнорировать дезодорант.

Довольно-таки неприятный конфуз, учитывая масштабность мероприятия.