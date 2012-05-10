Голосом Константина Хабенского заговорил лев

Трудно представить двух более разных актеров, чем Константин Хабенский и Александр Цекало. Невероятно, чтобы в художественном фильме они пробовались на одну роль. Но при озвучке мультфильмов это возможно...

В свое время две звезды сошлись в "битве" за роль льва Алекса в "Мадагаскаре". В результате царь зверей заговорил голосом Хабенского, а Цекало озвучил жирафа. На экраны выходит уже третья серия мультика. Хабенский признается, что с удовольствием вновь оказался в шкуре льва:

— Мой Алекс — веселый, обаятельный и немного наивный. Обожаю его!

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