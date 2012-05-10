Участница шоу "Холостяк-2", звезда Playboy в курсе личной жизни Френсиса Метью

Украинская модель, которая не так давно вышла замуж, активно общается с Холостяком в соцсетях. Из переписки Евгении Диордийчук становится понятно, что девушка у Френсиса Метью сейчас есть, и она известна скандальной экс-участнице "Холостяка-2", вылетевшей из шоу в самом начале.

Началась переписка в личной почте Диордийчук на ее странице в Facebook с невинного поздравления - Френсис написал: "Привет, поздравляю с замужеством". Евгения ответила, слово за слово, и выяснилось, что девушка расстроилась и затаила обиду на британца за то, что он в интервью сказал о звезде Playboy, будто бы та хочет "быстрого секса". Расстроилась не только сама Евгения, но и ее мама с бабушкой, и даже ее будущий муж, который потребовал извинений от канала СТБ. Принц на все претензии Евгении ответил, что не собирался такого говорить, и косвенно становится понятно, что его подтолкнули к такой нелестной характеристике Евгении сценаристы шоу.

Все это не стоило бы обсуждения, если бы не маленькая деталь: в конце переписки видно, что Евгения передает привет близкому человеку, очевидно, девушке Френсиса, но, чтобы не разглашать имя до окончания проекта, оно аккуратно закрыто черной каемочкой. Я подозреваю, что имя Диордийчук закрыла именно потому, что знает не только победительницу шоу - что предсказуемо, - но и знает, что Френсис продолжает общаться с ней прямо сейчас.