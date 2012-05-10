Актриса Елена Захарова рассказала, как пережила смерть дочери

Продюсеры фильма "У Бога свои планы" шли на определенный риск, когда предложили роль суррогатной матери, мечтающей родить своего собственного малыша, актрисе Елене Захаровой. Ведь она совсем недавно потеряла свою восьмимесячную дочурку. Но Елена не отказалась от роли: "Я сразу поняла, что очень хочу сняться в этом фильме. Боялась только, что могу не подойти по внешним данным, ведь моя героиня Настя – мать пятерых детей, к тому же бывшая детдомовка".

Одной из самых тяжелых не только физически, но и морально, для Захаровой оказалась сцена родов, ведь по психике матери, потерявшей ребенка, это большой удар. Но и это испытание Елена выдержала с честью.

Она рассказала: "Несмотря на то, что роль у меня трагическая, я шла на работу как на праздник: у нас была очень хорошая съемочная группа и талантливый режиссер Дмитрий Тюрин. К тому же работа для меня сейчас – единственное спасение".