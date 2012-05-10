Скандал! Сергей Гармаш домогался 19-летнюю поклонницу

Сергей Гармаш очень удивил своих коллег, когда на гастролях в Таганроге закрутил роман с 19-летней девушкой, которая всего лишь попросила у него автограф у гостиницы. Юная Аня так понравилась прыткому актеру, что он захотел поговорить с ней "об искусстве" прямо в у себя в номере, где они и уединились на два часа.

После этого, по рассказам коллег, Гармаш не выпускал из рук телефон и отправлял своей пассии сообщения.Однако девушка оказалась очень предприимчивой особой, и рассказала местным журналистам, как Сергей Гармаш ее домогался.