Леди ГаГа станет героиней "Симпсонов"

Американская певица Леди Гага станет персонажем мультипликационного сериала "Симпсоны". Об этом экстравагантная исполнительница сообщила на собственной странице социальной сетиTwitter, где в четверг выложила короткий рекламный ролик.

По сюжету, певица изо всех сил пытается приободрить старшую дочь Симпсонов, которую невзлюбили сверстники. Меняя эпатажные наряды, Леди Гага всячески содействует поднятию морального духа Лисы. Что из этого вышло, зрители смогут увидеть 20 мая. Говоря о своей "роли", певица признала, что в сериале она "еще та штучка", передает ИТАР-ТАСС.

За все годы показа персонажами культового анимационного сериала становились многие знаменитости, в том числе звезда Голливуда Элизабет Тейлор, король поп-музыки Майкл Джексон, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассандж.

Мультсериал "Симпсоны" существует уже 24 года: его первая серия вышла в эфир в апреле 1987 года. С тех пор было снято 23 сезона, последний из которых начался 25 сентября 2011 года. В 1997 году "Симпсоны" по длительности показа обошли "Флинтстоунов", стали лидером по этому показателю на американском телевидении и известны зрителям более чем 100 стран мира. Творческий коллектив "Симпсонов" завоевал множество наград, включая 27 статуэток главной американской премии в области телевидения "Эмми". 14 января 2000 года персонажи "Симпсонов" получили собственную звезду на Аллее славы Голливуда.

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