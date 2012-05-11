Проблемы в семье Ани Лорак и Мурата из-за карьеры?!

Турецкие родственники украинской певицы Ани Лорак убеждены в том, что проблемы в семье звезды и ее супруга Мурата, связаны с ее карьерой.

По словам двоюродного брата Мурата, Каролина мало времени проводит с семьей, и редко появляется дома. «Понимаете, Каролина постоянно на концертах, и Мурат остается один, - рассказывает брат Мурата, - Многие приезжают к нему из Турции. Он должен водить их по барам, ресторанам, отдыхать с ними. А люди сразу начинают: «Бедная Каролина, она такая замечательная, а Мурат постоянно гуляет. Почему он постоянно не с ней?». У нее же все время концерты, она постоянно занята, то в Сибирь летит, то в Европу, то в Арабские Эмираты, то в Японию. Он не может постоянно летать с ней».