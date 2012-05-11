Свадьба сына обойдется режиссеру Федору Бондарчуку в 8 миллионов рублей. Торжество по поводу слияния двух звездных семей состоится в одном из самых дорогих залов на Рублевском шоссе.

До момента, когда невеста Сергея Бондарчука Тата Мамиашвили станет его законной супругой, осталось не так много времени. Молодым уже не терпится связать друг друга узами брака. Знаменательное событие обещают посетить 700 гостей, среди которых самые известные люди страны. Родители молодой пары пригласили не только высокопоставленных лиц, звезд кино и эстрады, но также и представителей спортивной элиты, ведь отец невесты Михаил Мамиашвили является председателем Федерации греко-римской борьбы России. Поздравить Федора Бондарчука со свадьбой сына приедут его близкие друзья Илья Бачурин, Александр Роднянский, Резо Гигинеишвили, Надежда и Анна Михалковы, Дуня Смирнова, Максим Осадчий, Дмитрий Рудовский и многие другие. Столь важные персоны будут находиться в этот день под усиленной охраной. Специально для торжества организаторы предприняли меры для обеспечения повышенной безопасности гостей свадьбы. - Наш персонал никого не оставит без внимания, - рассказал Life Showbiz управляющий делами концертного зала Давид Гельман. - На мероприятии будут работать 110 официантов. Для того чтобы приглашенные чувствовали себя комфортно, ресторан предоставит бесплатную парковку на 450 мест.

Перед началом праздника всех гостей ожидает изысканный фуршет. На выбор будут предложены тосты с красной и черной икрой, устрицы белон, блюда из сахалинского краба, морских гребешков и кальмаров.