Брюс Уиллис показал 1,5-месячную дочку

Звезда экшенов Брюс Уиллис (Bruce Willis) считается одним из самых заботливых папочек в Голливуде. Причем знаменитость — спец по воспитанию девочек. Сейчас его три красавицы-дочки блистают на красных ковровых дорожках. Но четвертую, младшенькую, актер представил публике только вчера.



Вы только посмотрите на эту семейную идиллию. 57-летний Уиллис явно не утратил умения нянчиться с малышами. Мэйбел Рэй Уиллис (Mabel Ray Willis), которой чуть больше месяца от роду, определенно находится в надежных руках.



Напомним, первенец Эммы и четвертая дочь «крепкого орешка» появилась на свет 1 апреля. Мэйбел — сокращенное от английского Amabel — производное от французского ma belle — «моя любимая девочка». Хэминг и Уиллис сочетались браком в 2009 году, а в ноябре прошлого года Эмма объявила о беременности. У знаменитости растут трое дочерей от Деми Мур (Demi Moore): 23-летняя Румер (Rumer), 20-летняя Скаут (Scout) и 18-летняя Таллула Бель (Tallulah Belle).



Фотографию Мэйбел накануне разместила в Сети супруга Брюса, модель и дизайнер Эмма Хэминг (Emma Heming). «Прекрасный денек в Будапеште, — подписала снимок счастливая мамочка. — А вот и папочка с Мэйбел рекламируют друг друга».



В настоящее время актер занят на съемках пятой части «Крепкого орешка» в Венгрии. По сюжету бравый Джон Макклейн отправляется в Москву, чтобы спасти своего сына Джека, который неосмотрительно вступил в «конфликт с местными силовиками». Поэтому главному герою необходимо вытащить наследника из русской тюрьмы и параллельно разобраться с бандой международных террористов, задумавших подчинить мир и разрушить основы демократии.



В ближайшее же время мы сможем увидеть Уиллиса в боевике «Неудержимые-2». Премьера картины в России намечена на 16 августа.



