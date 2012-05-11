Крис Браун публично унизил Рианну

Еще в Январе Рианна и Крис Браун признались друг другу в любви на страницах своих микроблогов. На этих же страницах они и разругались. Браун опубликовал свою кавер-версию TheraFlu Кани Уэста, текст которого весьма грубоват. Так смысл песни в том, что не стоит возвращаться к бывшим, ведь они "использованные". В крайнем случае, их можно использовать для снятия сексуального напряжения.



Рианна приняла поступок Криса на свой счет и тот же час удалила экс-бойфренда из списка своих подписок. В свою очередь Браун ответил тем же. Тем не менее, репер написал: "Предположения! Я не называл имен, так что, если ты обиделась на это, значит, сама этого стыдишься".



Что на самом деле творится в отношениях этой пары так и остается неизвестным. Возобновление отношений, которое им приписывала пресса, Рианна самолично опровергла. А сейчас занимается тем, что активно ходит на свидания с девушками и развлекается в компаниях стриптизерш.