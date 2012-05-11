"Ангелы" Victoria's Secret снялись с бюстгальтерами в руках

Ангелы Victoria's Secret Даутцен Крез, Эрин Хизертон и Линдси Эллингсон вчера "слетелись" в Беверли Хиллз. Они приняли участие в ежегодной промо-акции бренда What's Sexy Now, где представили летнюю коллекцию. Их снимки первой для нас нашла блогер karambol.



Восхитительное трио на этот раз сменило мини на яркие платья в пол с глубокими разрезами, открывшими их сногсшибательные ноги (на Даутцен и Эрин были наряды от Carlos Miele). Модели позировали на фоне фирменной ткани компании в бело-розовую полоску, а в руках у них были бюстгальтеры.



В преддверии акции был выпущен также ролик What is Sexy, в котором девушки обсуждают селебрити и распределяют между ними номинации. Среди счастливчиков оказалась Бейонсе, признанная самой сексуальной мамой, Аманда Сэйфрид, взявшая приз за самые соблазнительные губы, и Дженнифер Лоуренс - теперь признанная обладательница самых волнующих глаз.