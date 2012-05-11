У "Холостяка" Френсиса Метью есть девушка!

Оказывается у Френсиса Метью уже есть девушка. Это стало понятно из переписки Романова – Метью и Евгении Диордийчук, вылетевшей с проекта еще на старте.

Оказывается, Френсис и Женя поддерживают дружескую переписку. Началась дружба с вежливого сообщения Френсиса – «Привет, поздравляю с замужеством». Евгения в ответ написала, что ее очень оскорбили неосторожные слова «холостяка» в свой адрес. Дело в том, что в одном из интервью Френсис отметил, что Диордийчук «хочет быстрого секса». Такой характеристикой, в том числе, были оскорблены близкие люли девушки. Супруг даже требовал публичных извинений от телеканала СТБ. Мэтью заверил Евгению, что его попросту неправильно поняли, с того момент и завязалась дружеская переписка, которая принесла небывалый «урожай»!



Евгения узнала о девушке Френсиса Метью. Говорят, что даму сердца мужчина выбрал на проекте. Диордийчук с ней знакома, и даже находится в приятельских отношениях. Однако имя счастливицы экс – участница «Холостяка» раскрывать отказывается....