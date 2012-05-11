Эштон Катчер толкнул журналиста

Эштон Катчер не привык церемониться с надоедливыми папарацци, особенно сейчас, когда слухи о его новых любовных приключениях будоражат весь мир!



На прогулке по своему родному городу, одетый в домашнее Эштон Катчер, был замечен вездесущими фотографами. Окрылённые внешним видом звезды они решили сделать серию снимков, однако задумка не нашла отклика в сердце самого актёра.



Эштон мгновенно разозлился и грубо оттолкнул от себя одного из надоедливых фотографов, да так сильно, что тот кубарем покатился по земле!



Возможно, Катчер несколько перестарался, защищая свою личную жизнь от внимательных глаз и теперь его ждёт иск в суд?





