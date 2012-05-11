Лола рисует поклонникам магические символы

К Лолите обращаются не только ее звездные друзья, но и малознакомые люди.



Способность видеть будущее у звезды шоу-бизнеса, по ее же словам, обнаружилась после встречи с ясновидящей, которая передала ей "привет от Бога". После знакомства с прорицательницей в жизни Лолиты стали происходить странные события.



"Я стала видеть через карты, что ждет того или иного человека, – рассказывает Лолита. – Гадаю нечасто, лишь когда просят. Я не вижу в этом ничего страшного, ведь это помогает людям найти выход из трудных ситуаций".



Также Лола рисует друзьям и поклонникам магические символы – обереги от несчастий.