"Холостяк" Френсис Метью познакомился с родителями своих избранниц

Шоу «Холостяк-2», кажется, вышло на финальную прямую, и в прошлом выпуске Френсис Метью знакомился с родителями трех оставшихся (чуть было не сказала в живых!) барышень - Зои Самчкуашвили, Елены Рясновой и Ольги Винокуровой.

Ззнакомство Френсиса с родственниками Винокуровой обернулось для него настоящим допросом, который устроили ему мама и бабушка Ольги. Причем бабушка оказалась категорически против того, чтобы ее внучку вывезли в Великобританию. (Вот мне до сих пор не понятно, почему все уверены, что после шоу принц обязательно вернется в Англию. Это после его-то съемок в фильмах с индийскими павлинами!).



Ради шоу Ольге пришлось встретиться со своим отцом, которого она не видела 20 лет.

Отец Елены Рясновой тоже одобрил Холостяка. А еще на родине невесты англичанину пришлось совершить экскурсию на металлургический завод.



Самым сложным испытанием для британского принца оказалось настоящее грузинское застолье, во время которого ему пришлось выпить рекордное количество грузинского вина. Разумеется, Френсис быстро нашел общий язык и с отцом Зои. Но вот ее мама отнеслась к нему несерьезно, аргументируя тем, что это всего лишь шоу.



Вывод такой: все мамы девушек оказались дамами весьма практичными, знающими жизнь. И ежели правда, что жена в будущем будет похожа на тещу, то Френсису стоит задуматься...



В следующий раз Френсис отправиться с участницами в Великобританию знакомить их со своими родственниками. Вот нам с Мусей будет очень интересно посмотреть на маму Холостяка, которая, к слову, тоже имеет телевизионный опыт.