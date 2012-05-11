Милла Йовович станцевала на Манхэттене

Необычную картину увидели пару дней назад на Манхэттене жители Нью-Йорка. Пританцовывая, с улыбкой на губах по улице шла 36-летняя Милла Йовович.



Одетая в черное платье, муза Люка Бессона двигалась в ритме танца. Пока, наконец, не "приземлилась" в руки неизвестного поклонника.



Удивленные свидетели этой сцены сначала подумали, что актриса, возможно, пьяна. И только после того, как рядом с Миллой появилась съемочная группа, все встало на свои места. Как оказалось, актриса просто участвовала в съемках рекламы.

