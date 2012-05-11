Джонни Депп впервые прокомментировал развод с Паради

Голливудский актер Джонни Депп впервые прокомментировал многочисленные слухи о своем расставании с французской певицей и актрисой Ванессой Паради.

Как сообщает западная пресса, говоря на эту тему, Депп едва сдерживал свой гнев.

По словам актера, все разговоры о его разводе с Паради – сплошное вранье. Депп заверил журналистов, что никто и никогда не дождется того, что бы их брачный союз, которому уже 14 лет, распался. Также Джонни сообщил причину, по которой он не спешил развеивать ложные слухи ранее. Мол, как бы он не пытался убедить общественность в том, что в его семье царит мир и любовь, люди все равно будут верить заголовкам в прессе и папарацци, которые и выдумали эту историю.

Напомним, информация о том, что брак Деппа и Ванессы вот-вот завершится разводом, появились более полугода назад. По сообщениям СМИ, ссылавшихся на анонимные источники, Джонни влюбился в свою напарницу по фильму «Мрачные тени», актрису Еву Грин и Паради, не желая терпеть измены, выставила его за дверь.