Гайтана выпустила англоязычный альбом

Специально для международного песенного конкурса "Евровидение 2012" украинская певица Гайтана выпустила новый англоязычный альбом "Be my guest". Альбом состоит из 10 оригинальных треков, над которыми работали лучшие саундпродюсеры и музыканты Европы и США. Запись альбома проходила в Сан-Франциско, Сиэтле, Лос-Анжелесе и Киеве.



В новый сборник вошли два диска – Audio и Promo CD. Покупатели нового альбома Гайтаны смогут наслаждаться не только лучшими композициями певицы, а также просматривать фотографии и видео.



Главным синглом альбома стала конкурсная песня Гайтаны для Евровидения 2012 – "Be my guest". Помимо нее на диске будут представлены такие хиты, как: "Ne t᾿en va pass" (французская интерпретация песни "Не йди"), композици "My everything", "Diamond ring", "Tomorrow feat. Gouche" и другие.



Свой новый альбом Гайтана представит европейской аудитории в Баку на международном песенном конкурсе . Именно этот диск станет одним из главных подарков, который исполнительница презентует всем гостям и участникам Евровидения 2012.



"Дорогие друзья, я с радостью хочу представить Вам свой новый альбом под названием "Be my guest". Этот сборник играет для меня очень важную роль. Мы собрали лучшие англоязычные композиции, объединив их под ярким названием песни "Be my guest", которую я вскоре представлю на конкурсе Евровидение 2012 в Баку. Я очень хочу, чтобы новый альбом подарил радость и вдохновение каждому его владельцу", говорит Гайтана.