Елена Ваенга тяжело переживает потерю голоса

По состоянию здоровья певица больше не может выходить на сцену, но удержаться от общения с поклонниками Елена все же не смогла. На днях она записала видеобращение, в котором рассказала фанатам о причинах своего вынужденного отпуска.



"Я и весь мой коллектив приносим свои извинения за то, что отменили концерты. Я заболела, - призналась артистка. Но ничего страшного и трагедийного в этом нет. Причина единственная – физическое повреждение голосовых связок. Поверьте. Я не смогу петь месяца полтора, может два. Организаторы вернут все деньги. А я обещаю вскоре вернуться на сцену, ведь я всегда держу слово и долги возвращаю".



"Люди ждали, покупали билеты. Черт с ней, с моей зарплатой, не помру, - разоткровенничалась потом Ваенга в своем дневнике. - Лежу сейчас в комнате одна, пялюсь в стенку и реву. Понятно, что здоровье дороже. Но мне людей жалко. И себя".

Кстати, несмотря на упорные разговоры о беременности сама Елена радостное известие подтверждать пока не хочет и говорит лишь, что теперь больше занимается здоровьем и правильно питается. По некоторым сведениям, ребенок у Ваенги должен родиться ближе к концу лета, так что нынешний перерыв в работе пришелся очень кстати.