На концерте Тимати зарезали молодого парня

В тот день в красноярском клубе "Облака" проходило выступление известного певца Тимати, поэтому все билеты на этот вечер были проданы заранее.



Однако к концу выступления артиста в клуб попытались прорваться несколько молодых человек. Охрана их не пустила и вызвала полицию. Тогда молодые люди решили разобраться с обидчиками. Началась драка, в которой участвовало пять человек.



Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента, то в руках у одного из участников драки оказался нож, который он тут же пустил в ход. В результате этого администратор клуба от многочисленных ножевых ранений скончался на месте происшествия.



Его напарник – 21-летний охранник клуба – на машине скорой помощи был доставлен в реанимацию местной больницы. Сейчас за жизнь молодого парня борются лучшие врачи Красноярска. Убийца был задержан и сейчас, сообщают сотрудники полиции, с ним работают следователи.