Ленни Кравиц выступит в Киеве этой осенью

23 сентября в столичном Дворце спорта состоится большой сольный концерт Ленни Кравица, на котором он представит свой последний альбом Black and White America.

Информацию подтвердили представители концертного агентства АСА, стоимость билетов на предстоящее мероприятие пока неизвестна.



Ленни Кравиц - американский певец, автор песен, мультиинструменталист, продюсер, аранжировщик, его «ретро»-стиль соединяет вместе элементы таких музыкальных направлений, как рок, соул, фанк, регги, хард-рок, психоделия, фолк и баллады.



Кравиц, записавший на данный момент девять студийных альбомов, является четырехкратным лауреатом премии Грэмми, а также обладателем наград American Music Awards, MTV Video Music Awards, Radio Music Awards, BRIT Awards and Blockbuster Entertainment Awards.