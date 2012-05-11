Третий масажист заявил о домогательстве Джона Траволты

В эфире чилийского телеканала массажист Фабиан Ганзи обвинил Джона Траволту в сексуальных домогательствах. Он рассказал, что это произошло во время круизного плавания по Карибскому морю ещё в 2009 году. Тогда Траволта воспользовался услугами Ганзи, во время сеанса Джон скинул перед массажистом халат, обнимал его, а после массажа предложил оказать ему услуги сексуального характера предложив за это двенадцать тысяч долларов, Фабиан отказалсяот этого предложения. Эта история не всплывала до того времени пока ещё два массажиста не выдвинули обвинения в домогательстве к ним Джона Траволты.

Адвокаты Траволты опровергли обвинения, и представили фото и чек из ресторана каторые якобы доказывают что Джон был совершенно в другом месте во время этих проишествий.Так же адвокаты собираются подать иск против пострадавших массажистов.