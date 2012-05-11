Варум собирается уйти со сцены и переехать в Майами

Известная российская певица Анжелика Варум рассказала журналистам, что в скором времени планирует покинуть большую сцену. Главной причиной, по которой она пойдет на этот шаг, стало желание посвятить себя семье – супругу Леониду Агутину и дочке. В последнее время Варум почти не выходила на сцену, вероятно прощального концерта певица также не даст. Анжелика считает, что она не популярна, да и как жена и мать она тоже не состоялась.

"Шоу-бизнес, постоянные гастроли, концерты и поездки слишком меня утомили. Мне надоела разлука с моей семьей. Теперь я мечтаю в главу угла поставить свою семью, и уделить ей должное внимание", – прокомментировала Варум.

Не исключено, что Анжелика переедет жить в Майами, где вместе с дедушкой живет ее дочка Лиза. По мнению певицы, только там она сможет полностью посвятить себя своей семье.

Напомним, что дебют певицы состоялся в 1990 году на передаче Утренняя звезда с песней Полуночный ковбой. А в 1991 году вышла ее первая пластинка Good Bye, мой мальчик.