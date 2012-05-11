Принцы канала "1+1" определились с принцессами?

11 мая 2012, 17:34

 

14-го мая в эфире «1+1» – финал проект «Принц желает познакомиться». В течение двух месяцев три особы королевских кровей прожили инкогнито в Киеве, выдавая себя за обычных иностранцев… Лоренцо де Медичи де Гатти ди Мартирано, граф Жак Анри Антуан фон Польє де Ботенс и старший сын короля Аккры Даниель Нии Арма Тего искали настоящую любовь, не замутненную корыстью и деньгами.

       «У них была очень пафосная, очень размеренная, запланированная и скучная жизнь, - говорит продюсер проекта Виктория Забулонская, - а здесь их жизнь вдруг стала непредсказуемо разнообразной». Действительно – героям пришлось отказаться от всех своих титульных привилегий, от передвижения на авто, им пришлось идти работать и жить на среднестатистическую зарплату, жить всем троим в одной комнате, убирать за собой, готовить себе еду и одежду. И даже свидания были связаны с финансовыми проблемами. Принцы привыкли, что могут тратить деньги не задумываясь, чтобы произвести впечатление на девушку во время свидания. Но не тут-то было! В рамках ограниченного бюджета им пришлось включать всю свою фантазию, чтобы придумать оригинальное свидания без денег. Тут были и пицца собственного приготовления, и пикник под пледом на Пейзажке во время мороза, и танцы ночью на футбольном поле, и самое дешевое шампанское на вершине Родины-матери.

         Как объяснили в группе, никого из героинь не снимали скрытой камерой или «насильно»: если кто-то из принцев обращал внимание на девушку и хотел с ней познакомиться, он говорил об этом редактору. Редактор или администратор подходили к девушке и спрашивали - не против ли она сняться в проекте с рабочим названием "Приключения иностранцев в Украине". Если девушка соглашалась на съемки, ее снимали. Всем, с кем пересекались принцы, объясняли, что это проект об иностранцах, которые хотят попробовать пожить жизнью обычного украинца. И возможно воплотить тут свою мечту о семье, поскольку на родине им этого сделать пока не удалось. НИКТО из людей, снявшихся в программе до последнего момента не знал, что наши герои - принцы. Это факт. По закону проекта, раскрыть свое инкогнито они могли только избраннице. И этот час Х настает в финальном восьмом эпизоде.

        Завершающую программу принцы проводят со своими избранницами в Киеве уже в новом качестве - как принцы. Жак готовит для Кати романтических ужин. Даниэля проходит через испытание - знакомится с мамой своей девушки. Мама в шоке от такого выбора дочери. Лоренцо мучается, потому что его дама сердца все еще не дала ответ: приедет ли она к нему в Италию.

       С момента этих судьбоносных событий прошло уже более месяца, и на днях съемочная группа проекта сняла еще один эпизод – что же произошло с героями и героинями за это время и как сложились их отношения после окончания съемок шоу?

     «Мы раскроем интриги, которые происходили во время съемок, - рассказывает шеф-редактор Наталия Сукач, - расскажем зрителям, почему на самом деле некоторые из девушек не смогли продолжить участие в съемках шоу. В студию придут принцы и их избранницы, мы узнаем, как сложились их отношения после съемок проекта. Разберемся в скандалах, которые происходили в шоу. Будет много сенсаций». 

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