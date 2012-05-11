Ингеборга Дапкунайте довела себя до анорексии

Актриса Ингеборга Дапкунайте, прославившаяся на весь мир после ролей в голливудском фильме «Миссия невыполнима» и оскароносной картине «Утомлённые солнцем» недавно посетила Москву для того, чтобы получить очередную награду в области стиля и красоты.

- Я всегда ухаживаю за собой, - сказала Ингеборга, раздавая интервью во время церемонии. – Я женщина, еще и актриса, поэтому я просто не могу позволить себе выглядеть плохо!

Однако остальные гости вечера, похоже, так не считали. Публика с ужасом рассматривала пугающе худые конечности звезды. Своими жилистыми руками Ингеборга теперь напоминает певицу Мадонну, которую западные эксперты не раз критиковали за чрезмерное увлечение диетами и тренажёрами. Любовь Дапкунайте к спорту и фитнесу тоже всем известна. Поговаривают, что именно они и довели некогда очаровательную актрису до практически анорексичного состояния.



