Скарлетт Йоханссон думает о пластической операции

Скарлетт Йоханссон - девушка с необычной внешностью. Она далека от общепризнанных параметров красоты, но при этом сводит с ума миллионы мужчин. Новый фильм "Мстители", с ее участием тому лучший пример - фильм за считанные дни в прокате побил все возможные рекорды по сборам.

При этом сама Скарлетт себя красивой не считает и находит свою внешность скорее проблематичной чем привлекательной.



На днях в одном из своих интервью, которые актриса раздает сейчас в огромных количествах, Скарлетт призналась, что собирается лечь под нож пластического хирурга. Правда это случится не сейчас: "Я не собираюсь выглядеть сморщенной старухой. Если придет время где-то, что-то подтянуть или подправить, немедленно это сделаю. Красота должна быть натуральной, но иногда ей нужна помощь" - уверяет актриса.